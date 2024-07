Prende corpo la Commissione Ue il ruolo dell’Italia resta un rebus

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 25 luglio 2024) Con il rinnovo dellaEuropea all’orizzonte, i Paesi membri stanno avanzando le loro proposte per i nuovi commissari. La presidente Ursula von der Leyen ha richiesto ai governi di proporre sia un uomo che una donna, con l’obiettivo di mantenere l’equilibrio di genere raggiunto nel 2019. I candidati in gioco: equilibri di genere e conferme strategiche Diversi Stati membri hanno già avanzato i propri candidati. La Slovacchia ha confermato Maroš Šef?ovi?, mentre la Lettonia ha ribadito il sostegno a Valdis Dombrovskis. La Spagna propone Teresa Ribera, attuale ministra della Transizione Ecologica, e la Svezia ha indicato Jessika Roswall, ministra per gli Affari Europei. La Danimarca potrebbe scegliere l’ex primo ministro Lars Løkke Rasmussen e il Belgio confermare Didier Reynders, attuale commissario alla Giustizia.