Pianificazione finanziaria come risparmiare con uno stipendio da 1000 euro

(Di giovedì 25 luglio 2024) Lomedio netto in Italia è di 1.500. Una cifra che per molti è però distante, anche di molto, da quella effettivamente percepita. Il nostro Paese, del resto, vede 3 italiani su 20 a rischio povertà. Circa il 15% vive già in condizioni di indigenza: si tratta di oltre 8,5 milioni di persone. Secondo l’Istat, con meno di 1.245mensili si è a rischio povertà, eppure c’è ancora chi vede nei 1.000un traguardo da raggiungere. Considerando tale situazione reale, soprattutto al Sud, è interessante ragionare in merito al concetto diproprio partendo da tale cifra. È davvero possibilecon un’entrata fissa di mille? Mettere soldi da parte: niente debiti Prendiamo in considerazione un soggetto che deve prendersi cura unicamente di sé con il denaro guadagnato. Pensare a una famiglia con 1.