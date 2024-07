Parigi 2024 lotta Chamizo | Nessun predestinato alle Olimpiadi è una gara folle

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 25 luglio 2024) Tutto è pronto per i Giochi di, con la cerimonia di apertura in programma per domani. Alla vigilia del via della rassegna, FrankMarquez si concede ai microfoni della Federazione di Arti Marziali. Si inizia dalla prima volta che ha sentito parlare delle: “Avevo circa 11 anni ed ero a scuola, al College, a Cuba. Stavo con un mio amico, Juan Pablo, con cui condividevo la camera e gli chiesi cosa fossero queste. Lui mi rispose che erano l’evento più grande al Mondo. Ed io gli dissi subito ‘Non ti preoccupare, tra qualche anno le vincerò’. Era una ‘cavolata’, naturalmente, avevo solo 11 anni. Poi, a 18 anni, vinsi il Mondiale e avrei potuto qualificarmi già per Londra (2012) ma venni squalificato. Poi, con la nazionale italiana, ho partecipato a Rio 2016 e a Tokyo 2020. A Rio avevo tante pressioni addosso ed ero anche un po’ immaturo.