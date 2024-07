Mia madre Amel è sempre stata veglia su di me La povertà la capisci solo se la vivi

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di giovedì 25 luglio 2024) Il ruolo di unaGhali parla spesso di sua, con immenso orgoglio e gratitudine. Essendo una figura sia materna che paterna nella sua vita, lei èun pilastro di sostegno, insegnandogli la gentilezza e rimanendo al suo fianco in ogni sfida. Il viaggio diIl viaggio didalla Tunisia per offrire una vita migliore a suo figlio è a dir poco stimolante. Fuggendo dalla casa di sua zia in Tunisia conuna borsa contenente un paio di stivali, si è diretta prima in Libia. Da lì, alla fine, salì su un aereo per la Grecia, segnando l’inizio della sua ricerca per un futuro migliore. Superare le avversità La storia della fuga die della sua determinazione nel creare una vita migliore per suo figlio mette in mostra la sua incredibile resilienza e forza.