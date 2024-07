Kyma Mobilità | Presidente Daniele D’Ambrosio in Consiglio nazionale Asstra 

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di giovedì 25 luglio 2024) Tarantini Time QuotidianoImportante incarico per l’Avv.di, la società partecipata al 100% dal Comune di Taranto: è stato nominato a Roma componente deldirettivo di AssTra Associazione Trasporti, l’associazioneche annovera le aziende di trasporto pubblico regionale e locale in Italia, sia a capitale pubblico che a capitale privato. La nomina rappresenta un importante riconoscimento del ruolo cheriveste nel settore del trasporto pubblico locale e dell’impegno quotidiano dell’azienda per dotare Taranto, nonché Statte e Leporano, di unamoderna ed efficiente.