Jennifer Lopez festeggia il suo compleanno ma senza Ben Affleck

(Di giovedì 25 luglio 2024) La nota cantante, attrice, produttrice, ballerina (chi più ne ha, più ne metta) hato il suo 55°con un party a tema Bridgerton. Foto e video della festa hanno invaso i vari social, a partire da quello distessa, che ha condiviso un video riepilogativo della serata. Fra gli invitati, però, non compare mai una persona: il marito Ben. La festa si è svolta il 20 luglio scorso a New York, più precisamente negli Hamptons. L’attrice, come il resto degli invitati, indossava un abito in perfetto stile Bridgerton; il video caricato sul suo profilo Instagram, la ritrae mentre è seduta su un trono come una vera regina, mentre si esibisce cantando e infine nel momento dello spegnimento delle candeline. La versione al violino di Give Me Everything, colonna sonora della terza stagione di Bridgerton, fa da sottofondo musicale al video.