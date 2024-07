Grande Fratello Alfonso Signorini punta su un volto di Terra amara?

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di giovedì 25 luglio 2024) Iniziano a fioccare le prime indiscrezioni sulla nuova edizione del, che debutterà a settembre in prima serata su Canale 5.avrebbe iniziato i lavori per riunire il cast della prossima stagione e, tra i nomi trapelati, ci sarebbe anche quello di un notodi. A mesi di distanza dalla vittorio di Perla Vatiero, sarebbero cominciati i lavori per la nuova edizione del. Al timone del reality show di Canale 5, i vertici Mediaset hanno riconfermato. Al suo fianco, in qualità di unica opinionista, invece, ritroveremo con ogni probabilità Cesara Buonamici. Ma l’attenzione del pubblico è concentrata, principalmente, sui concorrenti chenno compagnia al pubblico nel corso dei prossimi mesi.