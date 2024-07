Giochi Olimpici 2024 | ecco dove vederli

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di giovedì 25 luglio 2024) Se sei un appassionato di sport e non vuoi perdere neanche un momento deiuna guida supoterli vedere Idel, ospitati a Parigi, promettono di essere un evento straordinario, con atleti di tutto il mondo che si sfideranno per l’oro. In Italia, la RAI ha acquisito i diritti per trasmettere i. Le principali gare saranno trasmesse in diretta su Rai 1, Rai 2 e Rai Sport. Questi canali offriranno una copertura completa degli eventi, dai momenti clou delle cerimonie di apertura e chiusura alle competizioni quotidiane. Rai Sport, in particolare, si concentrerà sugli eventi meno noti, dando visibilità a sport e atleti meno seguiti. Per chi preferisce lo streaming online, la RAI metterà a disposizione i propri contenuti sulla piattaforma RaiPlay.