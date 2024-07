Francesca Pascale e Paola Turci svelato finalmente il motivo dell’addio | ecco perché si sono lasciate

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di giovedì 25 luglio 2024) È ufficiale:si; a cinque anni dall’inizio della loro relazione e a due dal Sì di fronte all’altare, le due donne hanno deciso di prendere strade diverse.? Fino a oggi le illazionistate molte: inizialmente si è pensato alla gelosia sfrenata della cantante, emersa dopo una battuta bonaria della moglie aFagnani, conduttrice di Belve. Poi si è pensato al contrario, ovvero l’ossessione dell’ex compagna di Berlusconi nei confronti della sua dolce metà. Insomma, poca chiarezza e tanta confusione. Sulla rottura, proprio di recente, si è espressa anchestessa, che ha definito la fine del suo matrimonio conun vero e proprio fallimento.le sue parole: “Quando un progetto che nasce a lungo termine si interrompe in anticipo, per me è un fallimento”.