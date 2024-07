Edison cresce nel semestre l' utile sale a 221 milioni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) Il gruppochiude il primodell'anno con l'netto chea 221di euro, in crescita del 18,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. I ricavi di vendita si attestano a 7,3 miliardi dai 9,9 miliardi del primo2023, per effetto principalmente della riduzione dei prezzi di vendita delle commodity, nonostante l'aumento dei volumi di energia elettrica e gas venduti. Il margine operativo lordo (Ebitda) è cresciuto del 20,3% a 967di euro da 804di euro nello stesso periodo del 2023, spinto in particolare dalle rinnovabili, che nel periodo sono arrivate a rappresentare un terzo del mix produttivo del gruppo, grazie soprattutto alla ripresa del comparto idroelettrico, dalle attività di ottimizzazione del portafoglio gas e dalle vendite ai segmenti business e retail diEnergia, che acla sua base clienti del 15%.