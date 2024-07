Deadpool & Wolverine spoiler | cosa ha fatto Wolverine? Ecco come ha deluso tutto il suo mondo

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 25 luglio 2024)ha“hail suo”. Sin dalla prima volta che abbiamo saputo dei piani per(la nostra recensione), ci è stato assicurato che il film non avrebbenulla per minare o ritrattare gli eventi di Logan del 2017. Il threequel mantiene questa promessa e, sebbene la Merc with the Mouth profani la tomba di Logan e usi le sue ossa per massacrare diversi agenti della TVA, quella versione del personaggio rimane morta e sepolta. Invece di resuscitare quel, incontriamo una variante estremamente simile proveniente da una realtà in cui esistono gli X-Men e i Vendicatori. Nei trailer disi è visto Mr. Paradox dire a Wade Wilson che questoha fallito il suo interoe da allora si sono scatenate le speculazioni su ciò che ha