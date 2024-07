Controlli tra Mirabella Eclano e Montemiletto | attivata rete di posti di blocco

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 25 luglio 2024) Itradisa seguito dei gravi incidenti occorsi su alcune arterie stradali irpine Alla luce dei recenti gravi sinistri verificatisi su alcune arterie stradali irpine, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, in linea con le direttive impartite dal Prefetto Dott.ssa Rossana Riflesso, ha ulteriormente implementato i servizi per la prevenzione e repressione delle violazioni al Codice della Strada. Negli ultimi giorni, nei comuni di, la Compagnia diha attivato unadidi controllo, eseguiti in varie fasce orarie lungo le principali arterie stradali (SS90 e SS7).