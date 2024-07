Carceri | Verini Pd ‘istituti esplodono ma governo indifferente’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 25 luglio 2024) Roma, 25 lug. (Adnkronos) – ?Questa mattina, mentre vivo era il rumore della rivolta nel carcere di Venezia, mentre era chiaro quello che veniva da tante altreitaliani, abbiamo visitato il carcere di Regina Coeli. Ancora una volta abbiamo toccato con mano una situazione esplosiva, contenuta dalla grande professionalità della Direttrice e dal Comandante della Polizia Penitenziaria insieme al personale. E anche, fin qui, dal comportamento responsabile di detenuti esasperati. Ma anche Regina Coeli scoppia. I detenuti, oggi, sono oltre millecento. La capienza è di seicento!”. Così in una nota il senatore Walter, segretario Commissione Giustizia e capogruppo Pd in Antimafia.“Mancano oltre centocinquanta agenti di polizia e tante figure professionali, come psicologi, mediatori.