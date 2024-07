Capannone distrutto dall’incendio Ustionato trasferito al ’Bufalini’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 luglio 2024) La disattenzione di una sigaretta lasciata accesa. Sarebbe questa la causa dell’incendio che si è sviluppato l’altro pomeriggio nel magazzino in uso all’associazione interculturale Universo di Bologna, che si occupa soprattutto dell’inserimento dei migranti, in via Ronchi Inferiore nei pressi di Ca’ de Fabbri. Nel rogo è rimastoseriamente un uomo, ricoverato all’ospedale Bufalini di Cesena. "Esprimo innanzitutto – dice la sindaca di Minerbio Roberta Bonori – la mia vicinanza e l’augurio sincero di una completa guarigione a Fabian Lang, presidente dell’associazione Universo, l’unica persona coinvolta e a oggi ricoverata per le ustioni riportate". Dal luogo del rogo si era innalzata una colonna di denso fumo nero visibile a chilometri di distanza che ha allarmato i residenti e sul posto erano intervenuti diversi mezzi dei vigili del fuoco e i carabinieri.