Cantieri l’estate difficile Tornano i lavori sulla E45 da Collestrada a Balanzano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 luglio 2024) A partire da questo sabatosul tratto più trafficato dell’Umbria, quello trae Ponte San Giovanni.che faranno soffrire non poco gli automobilisti. Anas infatti fa sapere che saranno eseguiti idi risanamento profondo della pavimentazioneE45 in due tratti della carreggiata nord a. Isono stati calendarizzati in estate, periodo di minore intensità del traffico urbano che caratterizza questa tratta, e suddivisi in singole fasi successive. Inoltre, per ridurre al minimo la durata dell’intervento, isi svolgeranno 24 ore su 24 senza interruzione. La prima fase scatta fra due giorni e si conclude mercoledì 31: ci sarà un cantiere trae Ponte San Giovanni e il transito sarà sempre consentito a doppio senso in carreggiata opposta.