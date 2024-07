Calciomercato Serie A Soulé e Hujsen al passo di addio Vicino Todibo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) Milano, 25 luglio 2024 – Entra sempre più nel vivo il mercato della Juventus. Cristiano Giuntoli e il suo team si stanno infatti concentrando su più tavoli per cercare di rimpinguare il tesoretto necessario per regalare al nuovo tecnico bianconero Thiago Motta nuove pedine di qualità. Sul fronte delle uscite pare ormai a unla cessione di Deanal Bournemouth: il difensore classe 2005, che ha terminato l’ultima stagione in prestito alla Roma – a meno di colpi di scena – approderà in Premier League per una cifra non lontana dai 18 milioni più bonus e una percentuale su una futura rivendita. L’olandese naturalizzato spagnolo non è però l’unico ad avere le valigie in mano.