Cadelbosco urla e minacce armato di due martelli

(Di giovedì 25 luglio 2024)Sopra (Reggio Emilia), 25 luglio 2024 – In giro in centro aSopra,ndo e colpendo a calci i cassonetti dei rifiuti. Una situazione che l’altra sera, verso le 22, non è sfuggito ai residenti, con inevitabile richiesta di intervento ai carabinieri. Una pattuglia del Radiomobile di Guastalla ha intercettato l’uomo in via Monsignor Saccani. A torso nudo e in apparente stato di alterazione, si è diretto verso i militari con atteggiamento minaccioso. I carabinieri lo hanno riportato alla calma, scoprendo poi che, oltre a un martello che teneva in mano, nella cintura dei pantaloni aveva un altro simile oggetto, con testa per levachiodi, lungo quasi trenta centimetri. A quel punto è stato identificato e denunciato per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. Si tratta di un 24enne residente in zona, apparso in stato di alternazione.