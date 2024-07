Bologna stop di 2-3 settimane per Holm | trauma distorsivo al ginocchio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 25 luglio 2024) Si deve fermare Emil. Il nuovo acquisto deldovrà rimanere a riposo 2-3dopo che gli esami hanno evidenziato undelsinistro, senza lesioni maggiori. A comunicarlo è il club rossoblù in una nota ufficiale. Intanto prosegue la preparazione della squadra di Italiano che, questo pomeriggio, si è allenata al centro sportivo di Valles-Rio Pusteria dove i rossoblù hanno svolto una seduta di lavoro in parte sul campo con partitelle a tema ed esercitazioni sui cross, in parte in palestra.di 2-3peralSportFace.