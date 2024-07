Berrettini non si ferma più | è in semifinale a Kitzbuhel altro tie-break vinto

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 25 luglio 2024)continua vincere. Mentre Sinner ora è al centro della tempesta per il suo ritiro dalle Olimpiadi, prosegue la marcia del tennista romano che aha raggiunto le semifinali. Dopo averil torneo di Gstaad, in Svizzera, adesso è inin Austria.ha battuto in due set lo statunitense Moreno De Alboran con il punteggio di 7-6 6-3. Ancora un tie-, il nono consecutivo (ne perse tre contro Sinner in Wimbledon).quando era sotto 5-3 e servizio per l’avversario. Quattro punti consecutivi e da quel momento quasi non c’è stata più partita. Ottava vittoria consecutiva. Inaffronterà Hanfmann.continua a vincere, è il signore dei tie-(ieri)c’ha preso gusto. Ormai se non vince un match al tienon è soddisfatto.