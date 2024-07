Balenottera bloccata l’intervento della professoressa Marsili

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 luglio 2024) È una storia che ieri ha colpito l’Italia, quellanel porto di Talamone. Letizia, docente ordinaria del dipartimento di scienze fisiche,terra e dell’ambiente dell’Università di Siena, è intervenuta insieme a Guardia Costiera e operatori portuali per cercare di salvare il mammifero. Ieri mattina aveva purtroppo già evidenziato gravi difficoltà: "Continueremo a fare tutti i tentativi possibili ma laè in condizioni precarie pregresse, penso sia destinata a morire". "L’animale è rientrato in porto dopo che eravamo riusciti ad accompagnarlo fuori – ha spiegato ancora–, abbiamo provato anche con una piccola sedazione; purtroppo era ferito, magrissimo e pieno di parassiti, sicuramente non stava già bene da tempo".