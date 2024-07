Auto a tutta velocità nel parco dei bambini paura a Prato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 luglio 2024), 25 luglio 2024 –ieri nel tardo pomeriggio all’Ex Ippodromo a causa di un’, una Audi vecchio modello di colore scuro, che è entrata dentro alarrivando fino ai giochi dei. Una corsa “folle” della macchina che, entrando dal cancello principale – dove è vietato passare –, è arrivata fino ai giochi passando in mezzo alle famiglie con. La macchina ha poi girato ed è uscita altrettanto velocemente seminando il panico fra i presenti. Ha imboccato via dell’Ippodromo contromano ed fuggita in direzione di via Roma. Un episodio inquietante e, almeno all’apparenza senza senso, che però ha mandato nel panico i tanti frequentatori del. Non erano ancora le 19 e, con il caldo di questi giorni, ila quell’ora si riempie di gente: chi porta iai giochi, chi decide di fare una passeggiata nel momento della giornata in cui l’afa molla la presa.