Acquisto casa | quali spese sono a carico dell’acquirente e quali spettano al venditore non farti fregare

(Di giovedì 25 luglio 2024)delnel momento in cui si acquista? La risposta definitiva. Quando si acquistacitantissimi dettagli pratici a cui è bene pensare: la proposta, il rogito, ledi agenzia e chi più ne ha più ne metta. Oggi in particolare vogliamo occuparci di una questione molto spinosa che genera parecchi dubbi: a chilecondominiali e processuali per una causa iniziata prima del rogito e chi ha diritto all’eventuale risarcimento in caso di vittoria? A chilecondominiali in caso di compravendita (Cityrumors.it)In queste situazioni non è facile stabilire se i pagamenti o gli eventuali rimborsi tocchino all’acquirente o al. Ecco perché nei prossimi paragrafi cercheremo di fare un po’ di chiarezza sull’argomento, rifacendoci direttamente alla normativa vigente.