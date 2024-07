Aci-Istat incidenti stradali 2023 in aumento ma meno morti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) In base ai dati Aci-, nel, sono 3.039 iinin Italia (-3,8% rispetto all'anno precedente), 224.634 i feriti (+0,5%) e 166.525 gli(+0,4%). I valori sono in lieverispetto al 2022 pere feriti, ma in diminuzione per le vittime. Rispetto al 2019, benchmark per il decennio 2021-2030, glidiminuiscono del 3,3%, le vittime della strada del 4,2% e i feriti del 6,9%. Aumentano iperche vedono coinvolti monopattini e bici, anche quelle elettriche. Il costo sociale deglicon lesione a persone, è detto nel report, ammonta a quasi 18 miliardi di euro nel(1% del Pil nazionale). Se si considerano anche i costi legati ai sinistri con soli danni alle cose (circa 4,3 miliardi di euro), si arriva ad una cifra pari a circa 22,3 miliardi di euro.