WWE | i titoli di coppia femminili saranno difesi a NXT Great American Bash

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Nell’episodio di stanotte di NXT, Lash Legend e Jakara Jackson, rappresentati di Meta Four, hanno sconfitto Karmen Petrovic e Sol Ruca in un match tag team. Al termine dell’incontro Jakara e Lash non hanno perso tempo e hanno diretto la loro attenzione sul loro prossimi obiettivi: si sono riferite a loro stesse proclamandosi “Le stelle più luminose dell’universo” e sfidando Alba Fyre e Isla Dawn per idi. La risposta Bastano solo pochi minuti e la risposta delle campionesse arriva su X, dalla Fyre, “Le stelle più luminose dell’universo stanno per essere oscurate, accettiamo la vostra sfida“ La sfida è stata accettata ed è stata ufficializzata per la prima notte di NXT, il prossimo martedì notte, che segnerà la prima difesa titolata delle due scozzesi.