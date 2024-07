Volkswagen termina la produzione della storica automobile | la fine di un’epoca

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di mercoledì 24 luglio 2024)segna un capitolo storico per il mondo delle auto:lacompatta. LadiDopo oltre quattro decenni di successi ininterrotti, lasaluta il mondo dell’automobilismo con l’uscita definitiva dalla linea didi una delle sue macchine storiche. Un addio che segna ladi un’era per uno dei modelli più iconici e amati dal pubblico europeo, italiano in particolare., storico marchio automobilistico (Foto facebook.com/IT) notizie.comLa notizia ha dell’incredibile per gli appassionati del marchio tedesco: l’ultimo esemplarePolo è stato prodotto lo scorso 2 luglio nello stabilimento di Navarra. Questo evento non solo chiude un capitolo importante nella storiacasa automobilistica, ma apre anche le porte a una nuova era dominata dall’elettrico.