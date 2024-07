Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 24 luglio 2024)dailynews radiogiornale ritrovate raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio nella società dell’informazione globale è del tutto superfluo richiamare importanza e valore che l’informazione riveste per il funzionamento della democrazia e per un’efficace tutela del sistema della Libertà così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella discorso in occasione della cerimonia del ventaglio il tradizionale scambio di saluti con la stampa parlamentare in vista della pausa estiva Ma te l’ha ricordato che ti vanno infittendo negli ultimi tempi contestazione intimidazioni se non aggressioni nei confronti di giornalisti che si trovano a documentare fatti ma l’informazione esattamente questo documentazione dell’esistenza senza obbligo di sconti luce gettata sui fatti in di trasformarsi raccolta di sensibilità e denunce della Repubblica è pubblico Pignone canale di ...