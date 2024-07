Troppo debito indebolisce la sovranità Ue

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Un giovane accademico di formazione liberale, di fronte all’abuso del termine “populista”, è solito sostenere che non ne è difficile l’identificazione. Coincide con colui che pensa di risolvere le esigenze di consenso politico e di coesione sociale con il sistematico ricorso alla spesa pubblica. Vogliamo migliorare la scuola, l’università o la sanità? “Basta” aumentare i rispettivi fondi di dotazione senza interrogarci preventivamente se non sia il caso di immaginare nuovi moduli organizzativi per porre rimedio alle manifeste inefficienze. Marco Biagi affermò poi, in materia di lavoro, che nessun incentivo fiscale (spesa!) può sostituire i disincentivi normativi.