Traffico Roma del 24-07-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 24 luglio 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità Un saluto dalla redazione diservizi per la mobilità lavori di riqualificazione della tangenziale est nel tratto della sopraelevata da oggi c’è la chiusura della carreggiata da San Giovanni a San Lorenzo in direzione Salaria il cronoprogramma dei lavori è sulmobilita.it le altre notizie ora sono conclusi i lavori Anas sul piazzale della stazione ferroviaria di Cesano quindi per le linee di bus 30 24 30 36 è stata riattivata la fermata sul piazzale davanti alla passione per la linea 036 l invece il capolinea è spostato da via Giovanni Palatucci al piazzale della stazione di Cesano In collaborazione con Luce Verde infomobilità