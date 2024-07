Top10 sulla classifica globale Spotify per l’ultimo singolo di Karol G

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di mercoledì 24 luglio 2024) MILANO –G continua a mietere successi nelle classifiche di tutto il mondo: il suo ultimo“Si Antes Te Hubiera Conocido” è da giorni nelladelladi, che conteggia i brani più ascoltati al mondo in questo momento. Il brano inoltre è virale su TikTok e sulle piattaforme social, a dimostrazione dell’enorme potere diG nella scena musicale mondiale. In Italia è fra i brani più trasmessi dai network radiofonici. Dopo un anno, l’artista concluderà il suo “Mañana será bonito Tour” che ha registrato sold-out in ogni parte del mondo (inclusa l’Italia con due grandi concerti il 25 e 26 giugno scorso all’Unipol Forum di Milano).