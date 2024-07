Strage nella casa di riposo | uomo armato di fucile entra per uccidere sua madre e non solo

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Un figlio ètodidove stava lae l’ha uccisa, per poi sparare anche contro un altro paziente e un dipendente La Croazia è senza parole. L’ultimo avvenimento, risalente a lunedì scorso, che ha coinvolto la città orientale di Daruvar (a 130 chilometri di distanza dalla Capitale Zagabria), ha sconvolto i cittadini di tutto il Paese. Si tratta forse della conseguenza, estrema e inconcepibile, di un rapporto trae figlio, forse di ragioni che non verranno mai realmente rese note. Retroscena che comunque non possono ergersi a giustificazione di un atto così grave e impietoso, come quello commesso da undi 51 anni – per ora mantenuto anonimo – nei confronti di suae non. Il figlio spara alladentro unadi(Pixabay) – Notizie.comLa povera donna aveva un’età molto avanzata.