Starmer o Corbyn? Torna confronto fra socialisti e liberal nel Pd

(Di mercoledì 24 luglio 2024) AGI - Non c'è soltanto Matteo Renzi a far discutere il Partito Democratico. Il voto britannico e quello delle europee ha riportato in auge le divisioni fra l'animadel partito e quella socialista. Sintetizzabile, forse troppo brutalmente, nel quesito: Keiro Jeremy? Un convengo alla Camera dei Deputati che prende spunto dall'istant book "La Quarta Via - Il Changed Labour" ha messo attorno a un tavolo il senatore Filippo Sensi, la deputata Lia Quartapelle (autori assieme a Diego Castagno) e Paolo Gentiloni e Claudio Martelli. Un appuntamento che arriva nella giornata in cui Renzi dice di voler essere "l'ala blairiana" del centrosinistra. E oggi, sul tema interviene con un post il deputato ed ex ministro Andrea Orlando, uno degli esponenti di spicco della sinistra dem.