Russia nuovo piano in Ucraina

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Laprepara unin: Mosca starebbe aumentando il numero delle sue forze nell'oblast di Zaporizhzhia, dislocando almeno 2.000 soldati in più nelle ultime settimane. Laha continuato a centrare obiettivi civili in tutta la regione di Zaporizhzhia, ma le linee del fronte non sono mutate negli ultimi mesi. Il ministero della Difesa russo ha detto di aver conquistato il villaggio assediato di Robotyne a maggio, ma Lykhovii ha negato che le truppe ucraine abbiano perso terreno nella zona. Intanto circa cinquantamila cittadini ucraini sono rimasti senza elettricità dopo che le forze armate russe hanno colpito una centrale elettrica a Sumy, nell'orientale. Lo ha reso noto il ministero dell'Energia di Kiev.