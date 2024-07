Regia in campo a Toano Primo abbraccio dei tifosi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 luglio 2024) La Reggiana è pronta alverodel proprio pubblico. Messa da parte l’amichevole con la Fiorentina al ‘Viola Park’ – occasione nella quale igranata non erano stati ammessi per motivi di ordine pubblico – oggi la squadra di Viali riceverà un’iniezione d’affetto dal valore inestimabile. A partire dalle 17,30, alsportivo di, ci sarà un allenamento congiunto (di fatto un’amichevole non ufficiale) con il Masone, squadra di Promozione, che terrà a battesimo tutto il nuovo gruppo di lavoro. Probabilmente non ci sarà a disposizione Maggio – che ha riportato un piccolo affaticamento dopo il match di venerdì a Firenze – ma sarà l’opportunità per vedere all’opera Sersanti, Meroni, Urso, Nahounou e il ritrovato Vergara, in attesa che il mercato regali altri nomi per rinforzare la rosa.