Quanti soldi vale una medaglia d’oro alle Olimpiadi? Tutte le cifre Paese per Paese | cifre folli dall’Asia E l’Italia…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Conquistare laè uno degli onori sportivi più elevati e consacra un atleta all’immortalità agonistica, entrando nell’immaginario collettivo e cogliendo una soddisfazione che premia il duro lavoro svolto nel corso della propria vita. Trionfare ai Giochi, però, non è soltanto una questione di orgoglio e di soddisfazione personale, ma ha anche un rilevante risvolto sotto il profilo economico. Il CIO non elargisce premi in denato a chi sale sul gradino più alto del podio (e agli altriti), ma gli sponsor garantiranno somme molto soddisfacenti. In più, spesso, ci sono gli assegni staccati dai vari Comitati Nazionali. Ma quale è ilche paga maggiormente la conquista di un oro olimpico? Hong Kong premia in maniera lauta i propri Campioni Olimpici con ben 700.000 euro (a conversione fatta).