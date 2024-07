Parigi 2024 i medagliati italiani saranno nominati Ambasciatori dell’ambiente

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 24 luglio 2024)all’insegna del legame tra sport e sostenibilità ambientale. Tutti i medagliato azzurri di questi Giochi francesi riceveranno, al momento della premiazione a Casa Italia, un attestato di “Ambasciatore”, oltre a un albero come dono che verrà piantato nel comune di appartenenza come simbolo di rigenerazione ambientale. L’iniziativa sarà possibile grazie all’accordo tra Coni e Ministerodella Sicurezza, per questo motivo il 26 luglio sarà presente all’inaugurazione di Casa Italia il Sottosegretario di Stato Claudio Barbaro.