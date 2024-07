Nuovi modelli assistenziali per fragili e terza età

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Emmaus è un gruppo di assistenza alla persona fragile, con focus sullaetà. Attivo primariamente nell’ambito residenziale per anziani, con un’offerta di RSA e Case Residenza per non autosufficienti, offre anche soluzioni abitative per autosufficienti (Case Famiglia e Housing Sociale), oltre che servizi di Cure Intermedie, Centri Diurni e Assistenza domiciliare in regime di RSA Aperta. In questi casi il polo principale di erogazione dei servizi è comunque la Residenza per anziani, che funge da presenza attiva e partecipativa del tessuto sociale circostante. La presenza di Emmaus in Lombardia copre le provincie di Milano, Lodi, Como e Cremona: vi sono infatti residenze a Milano e Lodi città, Asso (provincia di Como) e Stagno Lombardo (Cremona).