Mkhitaryan esempio clamoroso per l’Inter! Doppia scelta e un sogno – TS

(Di mercoledì 24 luglio 2024)si avvia a essere ancora uno dei fedelissimi di Inzaghi, che dal suo arrivo alnell’estate del 2022 non ci ha praticamente mai rinunciato. Su Tuttosport si fa notare come l’armeno prosegua nel voler essere il primo a trainare il gruppo. UNPER TUTTI – Da due anni il nome di Henrikhè una presenza fissa nelle formazioni di Simone Inzaghi con. Anche in partite di basso valore, come le amichevoli estive. Già titolare contro Lugano e Pergolettese, lunedì ha messo a referto un assist per il vantaggio di Mehdi Taremi. E le indicazioni sono confortanti sulle sue condizioni, pur non essendo più un ragazzino.guida per tutta: perfetto dal primo minuto IL PRECAMPIONATO – Sabato 13 luglio, quando la squadra si è radunata ad Appiano Gentile,è arrivato con un’ora e mezza d’anticipo rispetto ai compagni.