Max Verstappen non farà più gare virtuali nel cuore della notte | Marko annuncia il provvedimento della Red Bull

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Nevrotico, iracondo e distratto: il Maxvisto nell’ultimo gran premio di Ungheria sembrava un uomo che aveva dormito troppo poco. Quanto accaduto all’Hungaroring, dall’incidente con Lewis Hamilton agli infuocati team radio con il suo ingegnere di pista, ha mostrato il volto peggiore del campione del mondo di Formula 1.a fine gara ha persino mandato a quel paese Gianpiero Lambiase e il resto del team Red. I rapporti con la scuderia, incrinati dal caso Horner, sono ai minimi storici ora che anche i risultati in pista non sono più da dominatori assoluti. E Redha deciso di prendere provvedimenti dopo quanto accaduto nellache ha preceduto la gara in Ungheria. Tra le mille polemiche sul comportamento di, infatti, una nello specifico ha riguardato quel che è accaduto nellatra sabato e domenica.