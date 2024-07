LIVE Bellucci-Mannarino 5-6 ATP Atlanta 2024 in DIRETTA | l’azzurro serve per rimanere nel set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 24 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.37 Attenzione, inizia a piovere ad. Già prima l’arbitro era sceso a controllare le righe, ma adesso sta cadendo troppa acqua dal cielo per continuare. 30-30 Gran prima ad uscire per. 15-30 Scambio ben giocato da entrambi, ma il pallonetto dell’italiano non rimane in campo. 15-15 Vola via il dritto diin palleggio. 15-0 Ancora incisivo con la prima. 5-6 GAME! Si prende un rischioche non paga i suoi frutti con il rovescio lungolinea: la palla termina oltre la riga di fondo. 40-30 Non passa il recupero difensivo del transalpino sull’attacco di rovescio di. 40-15and volley eseguito alla perfezione dal numero 32 del mondo. 30-15 Spinge bene con il dritto, il quale costringe all’errore l’avversario.