Kate Middleton ultime notizie La suite segreta da 3 930 euro con 96 dipendenti

(Di mercoledì 24 luglio 2024)trascorrerà l’estate tra Anmer Hall nel Norfolk, e il castello di Balmoral in Scozia. Ma se avesse necessità di prendere un aereo, ha a disposizione unaall’aeroporto di Heathrow dove può contare sull’assistenza di quasi 100 persone. Il tutto per la modica cifra di 3.930in cura contro il cancro, rinuncia ai Caraibista proseguendo la chemioterapia preventiva cui si sottopone da mesi, da quando a marzo le è stato diagnosticato un cancro. Per questo motivo la Principessa del Galles ha sospeso tutti gli impegni di Corte e in sette mesi è tornata in pubblico solo due volte, per il Trooping the Colour il 15 giugno e per la finale di Wimbledon il 15 luglio. Oltre a essersi ritirata dalla vita pubblica,è impossibilitata a fare lunghi viaggi, anche per motivi di svago.