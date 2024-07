Io mi vesto come caz** mi pare E voi donne a 60 70 anni… Mettete la minigonna più corta che avete come me | la risposta all’hater di Loredana Berté

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) “Caro punto interrogativo, che manco ti firmi, io inci sono nata. Ricordi gli anni ’60? Forse non c’eri Io sì, comunque micazzo mi. A qualunque età, ragazze,, vestitevivolete,vi sentite meglio con voi stesse e con gli altri”. Non ci sarebbe altro da aggiungere, perché ha detto tutto lei,. Al solito immancabile follower (anonimo) che le ha detto “, non cominciare anche tu a uscire in mutande”, la cantante 73enne ha risposto a tono. Retorica? Per niente. Non si ripete mai troppocoloro che si sentono in diritto di giudicare e valutare corpo e scelte estetiche altrui debbano imparare a tacere, anche a colpi di “micazzo mi”. “Io sono per la libertà totale e quindi sono libera di vestirmi e di fare quello che cavolo voglio. Ricordatevelo bene anche voi, fateme.