Incendio a Vieste a 17 anni dalla tragedia di Peschici | evacuate le strutture turistiche

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Uno spaventososi è propagato asul Gargano portando all’evacuazione di una struttura turistica adiacente e alla chiusura della strada provinciale. L’evacuazione di Baia dei campi A causa dell’avanzamento dell’che sta interessando il bosco sovrastante baia San Felice a, i vigili del fuoco hanno disposto a scopo precauzionale l’evacuazione della vicina Baia dei campi, la struttura ricettiva che ospita circa 1200 persone. In azione anche due canadair e un elicottero dei vigili del fuoco oltre ai mezzi impegnati da terra. Le fiamme si sono sviluppate in una zona impervia e spinte dal forte vento avanzano verso la struttura ricettiva. I turisti che non hanno l’automobile vengono trasportati a bordo di barche via mare ed ospitati in una palestra messa a disposizione dal comune di. LEGGI ANCHE Piromani, l'incubo delle nostre estati.