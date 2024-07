Imola bambina di 5 anni annega nella piscina di un hotel

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Tragedia addove, questo pomeriggio, unadi cinqueè mortatadell'Molino Rosso. La piccola, che abitava con la famiglia in un paese della zona, secondo quanto emerso era incon la madre. Laè stata immediatamente soccorsa dal bagnino che stava svolgendo il servizio di salvataggio in. Viste le sue gravissime condizioni è stata trasportata con l'elicottero di soccorso all'ospedale Maggiore di Bologna dove, in serata, è stata dichiarata morta. I carabinieri sono al lavoro per far luce sulla vicenda, ascoltando alcuni testimoni.