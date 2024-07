Il video dell' aereo precipitato in Nepal subito dopo il decollo | 18 morti

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Unsi è schiantato al suolo durante la fase di, in, nell'aeroportoa capitale Kathmandu. A bordo c'erano in tutto 19 persone, equipaggio compreso. Sono 18 i, si è salvato soltanto il comandante, come riferisce il quotidiano Kathmandu Post che cita un funzionario'aeroporto. È stato trasportato al Kathmandu Medical College Hospital e secondo le prime informazioni avrebbe ferite agli occhi, ma non sarebbe in pericolo di vita. L'a Saurya Airlines, la compagnia aerea nazionale, èintorno alle 11:15, dicono funzionari'esercitoese. Era diretto alla località di Pokhara, un importante centro turisticoa repubblica himalayana. Le causeo schianto non sono ancora note. L'aeroporto internazionale di Tribhuvan è stato chiuso e le squadre di emergenza sono al lavoro per ricostruire la vicenda. Le foto