Genoa-Inter un probabile undici già pronto e quasi ‘obbligato’

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 24 luglio 2024)è la gara di apertura del prossimo campionato di Serie A, con i nerazzurri che scenderanno in campo con le due stelle sulla maglia e da campioni d’Italia. Tra i rientri dalle nazionali e il lavoro in ritiro, ildi Simone Inzaghi è già. ESORDIO DA CAMPIONI – Prosegue incessante il conto alla rovescia per il 17 agosto, ovvero la data in cui è in programma, l’esordio per i campioni d’Italia e l’inizio della Serie A 2024-2025. I nerazzurri vogliono subito aprire con un risultato favorevole, in una gara che si preannuncia tutt’altro che semplice. Basti pensare che proprio la scorsa stagione la squadra di Alberto Gilardino era riuscita a fermare la compagine di Simone Inzaghi sull’1-1 allo stadio Marassi.