Furti in negozi a Reggio Emilia denunciato 32enne straniero

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 luglio 2024), 24 luglio 2024 - La scorsa primavera, tra aprile e maggio, avrebbe commessoin esercizi commerciali di: prima al Caddy’s, portando via profumo per circa 500 euro, poi due volte alo Homi’s, con bottino di alcune centinaia di euro. Nel secondo caso, però, il ladro è stato seguito da un commesso e bloccato dai carabinieri dopo essere uscito dall’esercizio commerciale, recuperando la reva. Nei guai un uomo di origine straniera di 32 anni, senza fissa dimora in Italia,per furto aggravato. E grazie alle indagini sviluppate con i filmati della videosorveglianza, i carabinieri della caserma di Santa Croce hanno raccolto elementi di prova sul suo coinvolgimento anche in altri simili episodi.