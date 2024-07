Funivia Argegno-Pigra la riapertura è più vicina

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Como, 24 luglio 2024 – Sarà l’Atm, l’Azienda trasporti milanesi che già gestisce la funicolare Como-Brunate, a farsi carico della telefericachiusa dall’ottobre del 2022 e che attende da mesi sia lasia un nuovo gestore. La conferma arriva dall’assessore regionale alla Mobilità e ai Trasporti Lucente, che ha anche confermato il via libera alla rimessa in servizio dellada parte di Ansfisa, l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali. “La riattivazione della “” – spiega Lucente – è una notizia che attendevamo da tempo e premia gli sforzi fatti da Regione Lombardia che ha destinato oltre 800mila euro per la sua manutenzione e per renderla operativa.