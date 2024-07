F1 Max Verstappen a Spa potrebbe usare il quinto motore | in arrivo una nuova penalità in griglia in Belgio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Maxsi prepara per un weekend del Gran Premio del, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024, che sembra partire in salita. Le motivazioni sono due per il portacolori del team Red Bull. In primo luogo il livello degli avversari (McLaren e Mercedes in primis) che si è alzato parecchio. In secondo luogo per una possibile. Se tutto verrà confermato, infatti, il tre-volte campione del mondo monterà a Spa-Francorchamps ilendotermico della stagione. Dopo la rottura del terzo propulsore (nuovo di zecca tra l’altro) durante la FP2 del Gran Premio del Canada di Montreal, la rotazione pensata dal team di Milton Keynes è stata rivista. A questo punto la tappa di Spa è diventata una scelta forzata per introdurre la quinta unità, dato che il tracciato delle Ardenne consente di sorpassare con facilità e di rimontare senza patemi.