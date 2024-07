Esuberi importanti Possibilità Cesena per Van Hooijdonk

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Sul fronte uscite sono due glicomplicati. Il primo è Kevin Bonifazi, a un anno dalla scadenza del contratto da 1 milione: ha avuto un sondaggio dal Bari, non è in ritiro, lavora a Casteldebole e al momento attende possibili chiamate dalla A, dove l’Udinese potrebbe pensare a lui. Poi c’è Sidney Van: De Marchi era ieri aper parlarne con la dirigenza bianconera: l’olandese, reduce dal prestito poco fruttuoso al Norwich si allena con il Nac Bred: per ora Vanattende. Ha avuto un sondaggio anche dal Twente e dal Bari.