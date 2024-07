Davide è stato ucciso dalla giustizia Ridotto in fin di vita da un pestaggio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 luglio 2024)Ferrerio, giovane tifoso del Bologna èpebrutalmente ein fin dila sera dell’11 agosto 2022 a Crotone, a seguito di un tragico scambio di persona.era in una pozza di sangue, fermo a terra su un marciapiede e nessuno degli aggressori si è avvicinato per soccorrerlo. L’aggressione dell’11 agosto ha lasciato il 21enne Ferrerio in coma irreversibile, tenuto indai macchinari in una clinica di Bologna. La mandante del raid, Anna Perugino, è stata condannata a otto anni per lesioni gravissime, mentre èassolto il compagno Andrej Gaju per non aver commesso il fatto.